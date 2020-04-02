ايطاليا تكشف عن حالات وفاة غريبة لمصابين بفيروس كورونا

2020/04/02 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية بأن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا “حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا”.وقالت الصحيفة إن […]

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