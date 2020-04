أندونيسيا تفكر بعطلة بديلة عن عيد الفطر بسبب كورونا

2020/04/02 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم ولاية كونيكتيكت الأميركية الأربعاء، إن رضيعا بعمر ستة أسابيع توفي بسبب مرض كورونا.

وأضاف الحاكم نيد لامونت إن "الطفل جلب لمستشفى في منطقة هارتفورد في الولاية بدون إظهار علامات حيوية، الأسبوع الماضي، وقد فشل الأطباء في إنعاشه"، موضحا أن "الفحوص أثبتت إصابة الطفل بفيروس كورونا".

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19.



A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived.



(1/3)— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020

وبهذا، يرتفع عدد الوفيات المحتملة بالفيروس بين الرضع في الولايات المتحدة إلى اثنين، بعد إعلان وفاة طفل عمره أقل من سنة في ولاية شيكاغو الأميركية السبت الماضي.

وإلى جانب الصين، تكون الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي أعلن وفيات بين الرضع بسبب الفيروس.

وشكل الأطفال جزءًا صغيرًا فقط من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، ووجدت الأبحاث أن معظم هذه الحالات لا تظهر سوى أعراض خفيفة إلى معتدلة.

وحتى الآن، توفي أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بينما سجلت إصابة أكثر من 216 ألف شخص.

