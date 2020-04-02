اشراف وزاري على المسح الفعال عن فيروس كورونا جنوبي بغداد

2020/04/02 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن البدء بالمسح الفعال عن فيروس كورونا في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.وذكرت في بيان مقتضب ان : وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر علاوي يشرف على عمليات المسح الفعال في منطقة الزعفرانية عن فيروس كورونا المستجد.

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