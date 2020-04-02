روحاني : طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصير وقد يبقى لشهور

2020/04/02 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصيرا، مبينا ان الفيروس قد يبقى في البلاد حتى الشهور المقبلة أو العام القادم .وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، “قد نفرض قيودا على التجمعات للحد من انتشار الفيروس”.وأكد روحاني أن بلاده “لن تواجه مشكلة خلال العام الجاري […]

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