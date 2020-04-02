2020/04/02 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية يوم الخميس عن احصائيات بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم ان "رئاسة محكمة استئناف نينوى أعلنت عن احصائيات بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون.

وأضاف المركز احصائية بأعداد المتهمين المفرج عنهم من قبل المحاكم التابعة لاستئناف نينوى وفقاً لأحكام القانون للفترة من (17 اذار ولغاية 1 نيسان 2020).

1.محكمة جنايات نينوى الهيأة الثالثة (5)

2.المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية (5)

3.محكمة الأحداث في نينوى الهيأة الثالثة (1)

4.محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب (53).

5.محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة (8).

كافة محاكم التحقيق التابعة لرئاسة استئناف نينوى الاتحادية (337).

يشار الى ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد وجه محاكم البلاد كافة بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكم نينوى تطلق سراح أكثر من 300 متهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكم نينوى تطلق سراح أكثر من 300 متهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).