الحشد ينفذ حملة تعفير وتعقيم في قضاء القائم

2020/04/02 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الأنبار نفذت قيادة عمليات الأنبار للحشد بالتنسيق مع دائرة صحة وقائم مقام قضاء القائم بحملة تعفير وتعقيم كافة الأحياء وشوارع قضاء القائم غرب المدينة.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الحملة بدأت في قضاء القائم تشمل كافة المناطق والشوارع الحيوية المكتظة بالسكان والمتمثلة بالأسواق”.[…]

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