2020/04/02 | 11:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA 🟠وزير الكهرباء: لا أجور للمولدات الأهلية لهذا الشهر .

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