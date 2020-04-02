مدافع فالنسيا يتعافى من فيروس كورونا

2020/04/02 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب الأرجنتيني المخضرم إيزيكيل غاراي مدافع فريق فالنسيا، تعافيه من فيروس كورونا.

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