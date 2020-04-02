وزير الصحة يشرف على عمليات المسح الفعال في منطقة الزعفرانية عن كورونا

2020/04/02 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، على عمليات المسح الفعّال للمصابين بفيروس كورونا في منطقة الزعفرانية.

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