شاهد بالفيديو: شخص “يصرخ” من آثار حظر التجوال ويقول أنه باع إبنته بـ500 ألف دينار!

2020/04/02 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر أحد الاشخاص وهو يسكن في منزل متهالك مع عدة اطفال، وهو يصرخ متذمرًا من حظر التجوال وما تسبب به من آثار اقتصادية على معيشته ومعيشة عائلته اليومية.وطالب الشخص الظاهر في الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، فتح الطرق والغاء حظر التجوال ليتمكن من استئناف عمله اليومي وجلب القوت اليومي لعائلته، مبينًا […]

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