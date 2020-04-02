الاتحاد الآسيوي يعلن تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.وقال الاتحاد القاري في بيان إنه “مدد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران بعد أن كان الموعد النهائي في […]

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