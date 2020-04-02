خلال يوم .. 771 إصابة جديدة و6 بكورونا في روسيا

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية، عن تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 منها في موسكو.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن ثلاثا من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة في كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وسجلت حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد.

وغادر 45 شخصا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.

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