الرئيس الإيراني محذرا: لا يمكن ان نحدد يوما معينا لانتهاء كورونا

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الخميس، إنه لا يمكن ان يحدد يوما معينا لانتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف روحاني خلال كلمة له في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه "يجب مراعاة تفادي التجمعات للوقاية من انتشار كورونا"، موضحا أن "بلاده لا تواجه مشكلة في توفير العملة الصعبة وتوصلت الى منهاج لتوفير السلع واحتياجات المواطنين".

وأوضح روحاني أن "البنك المركزي الايراني اعد لعملية اخراج 4 مليارات طن من البضائع في الجمارك الايرانية"، مشيرا إلى أن "الحكومة اعدت خطة لشراء القمح في اطار الانتاج الوطني لهذا العام".

وتابع الرئيس الإيراني "ناقشنا موضوع اعادة افتتاح المتاجر وسنعلن عن قرارنا بشأنه يوم الاحد القادم"، مضيفا "نحيي المصانع والمعامل التي واصلت نشاطها في هذه الفترة التي تجري خلالها مكافحة كورونا، ونثني على جهود البنك المركزي الايراني في توفير السيولة اللازمة للانتاج".

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