السليمانية تؤشر ارتفاعا باسعار المواد الغذائية

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الخميس عن تسجيلها ارتفاعا في بعض السلع والبضائع والمواد الغذائية في المحافظة.

وعزا عضو لجنة التجارة في القائممقامية سوران غفور في تصريح لشفق نيوز، ارتفاع الاسعار الى تأخر وصول الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية، وبقائها في المنافذ الحدودية بسبب الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من اتساع تفشي الفيروس.

واوضح ان اللجنة تراقب اصحاب المحال التجاریة وتعاقب الذین یعملون علی رفع اسعار السلع و البضائع".

واستدرك غفور القول انه "بسبب بقاء الشاحنات المحملة بالسلع و البضائع فې المنافذ لانستطیع ان نسیطیر علی سعر المواد وبقائها مستقرة لان وکلاء المواد الغذائیة یشكون من بقاء شحناتهم فې المنافذ وهذا یکلفهم اجرا اکثر لذلك یضطرون لرفع الاسعار" .

يشار الى ان الاقبال على شراء المواد الغذائية قد ازاد بشكل ملحوظ منذ تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان والعراق رغم التطمينات التي بعثتها حكومتا اربيل وبغداد للسكان بوفرة المخزون الغذائي.

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