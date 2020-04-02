الصحة العالمية عن موقف كورونا في العراق: الأرقام معتدلة حتى مطلع نيسان وقد ترتفع بالأسبوعين المقبلين

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا تابعت خلاله الاجراءات التي اتخذتها في العراق للحد من تفشي فيروس ...





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