وزير الصحة يصل إلى منطقة الزعفرانية ببغداد للإشراف على عملية ’’المسح الفعّال’’ للمصابين بكورونا

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الخميس (02 نيسان 2020)، إلى منطقة "الزعفرانية" جنوب شرقي بغداد، للاشراف على عملية "المسح الفعال"، للمصابين بكورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزير الصحة وصل صباح اليوم الى منطقة الزعفرانية للاشراف على حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية، والتي تم الاعلان عنها سابقاً.

واعلن علاوي اول امس، قرب اجراء مسح ميداني للاحياء الشعبية المكتظة بالسكان للتحقق من احتمالية وجود حالات مصابة بفيروس كورونان مشيراً الى ان العراق سيتحول من حالة الدفاع الى الهجوم للحد من انتشار الفيروس، فيما اكد بانه سيشرف على هذه الحملة بنفسه.

وكانت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، قد أعلنت امس الاربعاء، اطلاق حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصدر والزعفرانية تمهيدا لشمول كافة مناطق الرصافة للتحري عن الاصابات بفيروس كورونا بأشراف مباشر من قبل وزير الصحة.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان ان "صحة الرصافة اطلقت حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية للكشف عن اصابات فيروس كورونا في الرصافة وتم البدء بمدينتي الصدر والزعفرانية".

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