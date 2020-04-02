داخل مستشفى الحجر الصحي بالنجف.. نجاح ولادة قيصرية لامرأة حُجرت بسبب فيروس كورونا

2020/04/02 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت إدارة مستتشفى "الحكيم" في محافظة النجف، الخميس (02 نيسان 2020)، نجاح الفريق ...





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