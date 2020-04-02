نعيمة البحاري - .هل انتفى الصراع الطبقي مع -الحجر الصحي-؟

2020/04/02 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نعيمة_البحاري "الفيروس المستجد" و"الإجماع المستجد" ..هل انتفى الصراع الطبقي مع "الحجر الصحي"؟لا حياة للمناضل خارج الجماهير لأن المناضل ليس ذاك المناضل الذي يدافععن الطبقة العاملة أو الجماهير الشعبية بل هو المناضل الذي يقود الجماهير في معاركها الطبقية ولا يتخلف عن الصراع الطبقي..إن الصراع الطبقي قائم ومستمر ويحتد اليوم وغدا، مع الحجر الصحي/الاعتقال الجماعي/التجويع الجماعي وبدونه..والمناضل، اليوم......

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