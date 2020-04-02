امال الحسين - مأساة يغود الجزء الأول : القبيلة، الدولة والثورة

2020/04/02 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين تاريخ يغود، إنسان المغرب الأول، منذ مئات آلاف السنين، لا تسعنا في كتابته مجلدات ومجلدات، تشكل فيه حياة مولود، أحد أشكال نتاجه، تعبير عن تجسيد حياة يغود، بشكل من الأشكال.في كل واحد منا، بداخله جزء منه، قليلا كان أم كثيرا، من مأساته، طموحاته، امتداداته، في الزمان والمكان، في حياة كل منا، حيث نشكل نتاج ظهوره.يغود الإنسان، مازال يسافر فينا، عبر الزمان والمكان، كل منا يحمل جزءا منه، عبر أطوار تاريخه،......

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