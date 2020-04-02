2020/04/02 | 11:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مصرف الرافدين : صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠مصرف الرافدين : صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).