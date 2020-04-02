العتبة العباسية: مشروع ردهة علاج المصابين بكورونا ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل

2020/04/02 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أكدت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الخميس، ان الأعمال في ردهة علاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية ستنتهي في غضون السبعة ايام المقبلة.وقال المهندس المقيم على المشروع عمار صلاح، إن “الردهة التي تنشأ على مساحة كلية تبلغ 1420 متر مربع وصلت مرحلتها الخامسة الى ما نسبته 60‎%‎ […]

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