🟠نائب يتهم رئيس الجمهورية بمحاولة الابقاء على الفراغ الدستوري

2020/04/02 | 11:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، رئيس الجمهورية بمحاولة ابقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ دستوري وقانوني لضمان استمرار هيمنته وتصدره للمشهد السياسي، فيما شدد على ان القوى الوطنية […]

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