2020/04/02 | 11:31 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اليوم الخميس، ﺻﺪور أي ﻗﺮار بتمديد حظر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﻰ 19 ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وذكرت الخلية أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﺠﺮد “ﺗﻜﻬﻨﺎت” ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ […]
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وذكرت الخلية أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﺠﺮد “ﺗﻜﻬﻨﺎت” ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠خلية الأزمة تنفي تمديد حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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