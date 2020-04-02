🟠خلية الأزمة تنفي تمديد حظر التجوال

2020/04/02 | 11:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اليوم الخميس، ﺻﺪور أي ﻗﺮار بتمديد حظر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﻰ 19 ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ.وذكرت الخلية أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﺠﺮد “ﺗﻜﻬﻨﺎت” ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ […]

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