2020/04/02 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء 27 بالحشد الشعبي، الخميس، مئات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء وذوي الدخل المحدود في منطقة الشعلة شمال بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 27 بالحشد الشعبي يوزع مئات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء وذوي الدخل المحدود في الشعلة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 27 بالحشد الشعبي يوزع مئات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء وذوي الدخل المحدود في الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).