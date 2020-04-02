صحة الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل اصابة بكورونا اليوم بالمحافظة

2020/04/02 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة الديوانية، الخميس، بيانا بعد تسجيل اصابة بكورونا اليوم بالمحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “مختبرات الصحة العامة سجلت حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الديوانية في قضاء غماس”.واضافت انه “بذلك يصبح مجموع الحالات المشخصة في الديوانية 7 حالات، ومجموع حالات الشفاء 3 حالات، ومجموع الوفيات […]

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