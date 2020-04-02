2020/04/02 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف نينوى تعلن عن احصائية بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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