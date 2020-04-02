مرور ذي قار لـ”العهد نيوز”: إفساح المجال للمواطن بتقديم طعن ضد غرامة حظر التجوال

2020/04/02 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشفت مديرية مرور ذي قار، اليوم الخميس عن فسحا المجال للمواطنين بتقديم طعون ضد المخالفات والغرامات المالية التي تفرض عليهم خلال فترة حظر التجوال.وذكر مدير إعلام الدائرة، مؤيد حميد، لـ”العهد نيوز”، بأنه ، “يحق للمواطن بعد قطع وصل غرامة مالية له من قبل مفارز المرور تقديم طعن لدى مديرية […]

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