تسجيل 9 إصابات جديدة في ثلاث محافظات

2020/04/02 | 11:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سجلت ثلاث محافظات، اليوم الخميس، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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