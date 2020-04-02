استثناء الحاصدات الزراعية من حظر التجوال

2020/04/02 | 11:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثنى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحاصدات الزراعية من حظر التجوال، استعداداً لبدء موسم الحصاد الميكانيكي في المحافظات الجنوبية لمحصولي الحنطة والشعير.

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