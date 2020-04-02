لجنة برلمانية تقدم 14 مقترحا لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العراقية بظل أزمة كورونا

2020/04/02 | 11:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت اللجنة الاقتصادية النيابية، الخميس، 14 مقترحا لتخفيف اثار التحديات الاقتصادية العراقية في ظل ازمة كورونا.

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