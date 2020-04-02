2020/04/02 | 11:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).