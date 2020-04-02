خلية الازمة بالبصرة : مستمرون بمراقبة الأسعار والوضع لحد ألان مسيطر عليه

2020/04/02 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مدير قسم العلاقات والاعلام في شرطة البصرة العميد باسم غانم المالكي” الناطق الامني لخلية الأزمة بالمحافظة” الاستمرار بمراقبة الأسعار والوضع لحد ألان في الأسواق تحت السيطرة ولا توجد أية زيادة فيها .وقال المالكي خلال تفقده علوات الخضراوات والمواد الغذائية في المحافظة ” ان أسعار المواد الغذائية والخضراوات في المحافظة مستقرة […]

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