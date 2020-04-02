2020/04/02 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، الخميس، عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالالوية 20، و23، و110 ، واللواء الرابع نفذت، صباح اليوم، عملية تفتيش وتطهير انطلاقا من مضيق فسيلة قرية سيد مصطفى وباتجاة منطقة حلاوان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تنفذ عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تنفذ عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).