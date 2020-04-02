آمر اللواء الثاني بالحشد يثمن جهود الكوادر الطبية في النجف لدفع خطر فايروس كورونا

2020/04/02 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن امر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني، الخميس، الجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية وحرصهم الكبير والتفاني لدفع خطر فايروس كورونا الوبائي ومكافحة انتشاره وعلاج المصابين في النجف الاشرف.وبعث الخاقاني رسالة شكر وتقدير الى مدير عام دائرة الصحة في النجف الاشرف (الدكتور رضوان الكندي) ومدير مستشفى الحكيم العام (الدكتور عبد الله الغزالي) و(الدكتور

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