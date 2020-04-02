2020/04/02 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن القيادي في الحشد الشعبي ابو ضياء الصغير، اليوم الخميس، عن قيام منتسبي الحشد الشعبي بتعفير 4000 موقع لغاية الآن.وقال الصغير في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “الحشد الشعبي أطلق حملات كبيرة لتعفير المناطق ووصلت الى 4000 موقع تم تعفيره لغاية الآن”.وأضاف، أن “عناصر الحشد قاموا بتقديم سلات غذائية ومساعدات لبعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحشد الشعبي: منتسبو الحشد قاموا بتعفير 4000 موقع لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالحشد الشعبي: منتسبو الحشد قاموا بتعفير 4000 موقع لغاية الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).