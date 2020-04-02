لمنتسبي الشرطة الاتحادية.. موعد جديد لنزول الملتحقين والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)

2020/04/02 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الخميس (02 نيسان 2020)، انطلاق اجازات الوجبة الملتحقة حالياً للتمتع بإجازاتهم اعتباراً من يوم 2020/4/4، بناءً على ماجاء ببرقية رئاسة أركان الجيش.

وذكرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "ستنطلق اجازات الوجبة الملتحقة حالياً للتمتع بإجازاتهم اعتباراً من يوم 2020/4/4 والتحاق الوجبة المجازة حالياً بعد إكمال إجراءات الفحص الطبي للمجازين والملتحقين مع تقارير فحص سلامة من فايروس كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا تابعت خلاله الاجراءات التي اتخذتها في العراق للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفيما رأت أن معدلات الإصابة حتى الأول من نيسان الجاري معتدلة، توقعت ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الأسبوعين ال

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الخميس (02 نيسان 2020)، إلى منطقة "الزعفرانية" جنوب شرقي بغداد، للاشراف على عملية "المسح الفعال"، للمصابين بكورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزير الصحة وصل صباح

بغداد اليوم- ديالى

دعا قائممقام قضاء خانقين في ديالى دلير حسن، الخميس (2 نيسان 2020)، خلية الأزمة الحكومية في المحافظة بإعادة فتح منافذ كردستان لدخول المواد الغذائية إلى المحافظة.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "قرار خلية الازمة الحك

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