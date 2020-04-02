فريق من سائقي التكسي يوزع يوميا 100 سلة غذائية للعوائل المحتاجة في بابل

2020/04/02 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أعلن فريق “بخدمة أهلنا تكسي بابل” عن توزيعه يوميا 100 سلة غذائية على العوائل المحتاجة منذ بدء ازمة كورونا ولغاية الان.وقال عضو الفريق وسام الطائي، إن “فريق “بخدمة أهلنا تكسي بابل” المتكون من 10 اشخاص من سائقي التكسي بادر منذ بدء ازمة كورونا لمساعدة العوائل المحتاجة والمتعففة والأيتام حيث تقدم يوميا […]

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