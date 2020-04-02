نحو 900 الف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا بسبب كورونا

2020/04/02 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ منتصف شهر مارس، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.وأظهرت البيانات اليوم الخميس أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين […]

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