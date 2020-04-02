هل نحن في ازمة وجودية ..؟

2020/04/02 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.كاظم المقدادي اثار موضوع علاقة الاجهزة الالكترونية في تسريع انتشار عدوى كورونا ، مشكلة جديدة تضاف الى مشاكل التخلص من هذا الوباء الخطير .حقا ..هل لنا قدرة التصور...أكمل القراءة ←

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