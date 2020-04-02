العراق يباشر بتصميم وتصنيع اجهزة ومعـدات طبية لمكافحة وباء كورونا

2020/04/02 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن، عمار عبد الله حمد، الخميس، المباشـرة بأعمـال خليـة الأزمـة العلميـة لتصميـم وتصنيـع أجهـزة ومعـدات طبيـة لمكافحـة وبـاء كورونـا.وقال حمـد، في بيان، إنه "تمت المباشرة بإعداد تصاميم وتصنيع أجهزة طبية للمساعدة في مواجهة وباء كورونا لوجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي".وأوضـح المستشار، بأن "العمل تم بعدة محاور تصميمية وتصنيعية تمثلت بأكمال تصاميم مختلفة لثلاث أجهزة مع جداول الكميات من قبل هيأة البحث والتطوير الصناعي وجامعة بغداد وتصنيع نماذج من هذه الأجهزة بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي والشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وتصميم وتصنيع نموذج لجهاز أخر للتنفس الصناعي من قبل الشركة العامة للزجاج والحراريات وتجربة النموذج المصنع في مستشفى الرمادي والعمل جاري لتلافي كافة ملاحظات دائرة الصحة".وأضاف، بأنه "قد تم أيضاً أكمال كافة التصاميم للتوصيلات المشتركة لأجهزة التنفس الصناعي التي من خلالها يمكن ربط أكثر من مريض على جهاز واحد إضافة الى تقديم نموذجين لروبوتات مختلفة الاحجام مع كاميرات يحمل الاول ( ١٠ ) كغم والثاني يحمل ( ٢ ) كغم يمكن أستخدامها للقيام بوظائف خدمية بالردهات للتعقيم او ايصال الدواء والطعام او أخراج النفايات حيث سيتم مفاتحة وزارة الصحة لبيان الأحتياج لها فضلاً عن تقديم تصميم جديد لمعقمة هواء يمكن أستخدامها في المستشفيات".وأكـد "حرص وزارة الصناعة ومساعيها الحثيثة لدعم القطاع الصحي وجهود خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ والإسهام الفاعل في تخطي البلاد للأزمة الراهنة ومنع تفشي الوباء".

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