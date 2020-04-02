الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش في خانقين

2020/04/02 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين شرق ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالالوية 20، و23، و110 ، واللواء الرابع نفذت، صباح اليوم، عملية تفتيش وتطهير انطلاقا من مضيق فسيلة […]

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