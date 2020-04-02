ائتلاف العبادي يتحدث عن تصعيد اميركي ايراني خطير!

2020/04/02 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، انّ التصعيد الاميركي الايراني خطير للغاية، وفي تصاعد، وستكون عواقبه كارثية على العراق.وقالت عضو الائتلاف ايات المظفر في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” ،إنه “من غير المقبول ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية الدولية، وعلى الحكومة ممارسة مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بالتحذير، فهي المكلفة بادارة […]

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