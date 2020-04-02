الصحة النيابية تكشف عن قرب إطلاق الاستمارة الإلكترونية لخريجي الكليات والمعاهد الطبية

2020/04/02 | 12:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، الخميس، عن قرب إطلاق الاستمارة الإلكترونية لخريجي الك...

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