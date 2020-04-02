2020/04/02 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺣﺪدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، خمسة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف دوام ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﱠﺔ وﻗﻮﻓﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ الكاملين للطلبة ﻓﻲ أي ﻗﺮار ﻳﺼﺐ بمصلحتهم.وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﱠﺔ إﻳﻨﺎس ﻧﺎﺟﻲ المكصوصي ﻟ اﻟﺼﺒﺎح واطلعت عليه وكالة صدى إﻧﻪ “ﻣﻦ ﺿﻤﻦ المقترحات ﻳﻜﻮن اﻟﺪوام اﺧﺘﻴﺎرﻳﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعليم البرلمانية: خمسة مقترحات لاستئناف دوام الجامعات صيفا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعليم البرلمانية: خمسة مقترحات لاستئناف دوام الجامعات صيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).