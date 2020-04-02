الديوانية.. سلامة 37 شخصاً بعد الإشتباه بإصابتهم بـ”كورونا”

2020/04/02 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في الديوانية عن سلامة 37 شخصاً من فيروس كورونا بعد الاشتباه باصابتهم.وقال اعلام خلية الأزمة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن الفحوصات المختبرية المركزية اثبتت عدم إصابتهم بفايروس كورونا بعد اجراء تحليل لهم في المختبر المركزي بعد ظهور نتيجة تحليلهم سالبة وسليمة.

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