2020/04/02 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصر : ابقاء العراق ساحة قلقة ومتوترة لن يخدم الاستقرار بالمنطقة والعالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر : ابقاء العراق ساحة قلقة ومتوترة لن يخدم الاستقرار بالمنطقة والعالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر : ابقاء العراق ساحة قلقة ومتوترة لن يخدم الاستقرار بالمنطقة والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).