2020/04/02 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. النائب عدي عواد يطالب الصحة البرلمانية بتشكيل لجنة تحقيقية لوجود انتهاكات ضد المصابين بكورونا في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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