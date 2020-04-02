مخلوقات “تحمينا” من ملايين الفيروسات دون إدراكنا

2020/04/02 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد في العالم كميات هائلة من الفيروسات تفوق تصوّرنا وكل اعتقاداتنا حول أنواعها وكيفية انتقالها وأماكن توجدها على كوكب الأرض.وقد تكمن عشرات الملايين من الأنواع المختلفة من الفيروسات في المحيطات، وليس من الصعب العثور عليها: يمكن التعرف على مئات الآلاف من الأنواع الجديدة حال البدء بالبحث الجدّي، وسط وفرة تتحدى الخيال، حيث يصل عدد […]

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