2020/04/02 | 12:38 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد ،اليوم الخميس ،عن استمرار حملات التعفير والتعقيم لدعم جهود الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا ولعموم مدينة بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة: حملات التعفير مستمرة لدعم جهود الكوادر الصحية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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