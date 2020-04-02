الأمانة: حملات التعفير مستمرة لدعم جهود الكوادر الصحية

2020/04/02 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد ،اليوم الخميس ،عن استمرار حملات التعفير والتعقيم لدعم جهود الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا ولعموم مدينة بغداد.

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