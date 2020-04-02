بدء عمليات مسح من فيروس كورونا في الزعفرانية

2020/04/02 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بدأت عمليات المسح الفعال للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بإشراف وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي.

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